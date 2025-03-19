Глава СКР поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании здания музея народного творчества в Пензе Культура

Пенза, 19 марта 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании здания музея народного творчества в Пензе, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

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«В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба 50-60-х гг. XIX в.» в городе Пензе. Более 50 лет ремонт здания, в котором в настоящее время располагается музей народного творчества, не проводился, в результате чего оно находится в непригодном состоянии: его конструкции разрушаются, что может привести к обрушению строения. Отмечается, что несколько лет назад для реставрации памятника деревянного зодчества была разработана научно-проектная и сметная документация, однако до настоящего времени работы не выполнены», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в среду, 19 марта.

В нем добавляется, что по данному факту организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — сказано в тексте.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — подчеркивается в сообщении.