В 2026 году фестиваль «Абашевские узоры» планируется провести в Пензенской области на более высоком уровне — губернатор Культура

Пенза, 6 августа 2025. PenzaNews. Международный фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры», который впервые прошел в Пензенской области в 2025 году, в 2026-м планируется провести на более высоком уровне. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Фестиваль проходил с 1 по 3 августа на территории Пензы и Спасского района области. Мы долго готовились к этому важному для жителей и гостей региона событию. На фестивале были представлены 16 регионов нашей страны и восемь иностранных государств. «Абашевские узоры» собрали артистов и музыкальные коллективы из России, Индии, Кубы, Алжира, Молдовы, Армении и других стран. Звучали песни на 27 языках и диалектах», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 5 августа.

Он отметил, что иностранные зрители могли увидеть выступления благодаря онлайн-трансляции.

«Думаю, что в следующем году мы повторим фестиваль, причем уже на более высоком уровне. Пензенская область будет претендовать на включение «Абашевских узоров» в федеральный реестр этнокультурных мероприятий», — сообщил Олег Мельниченко.