Мэр указал на положительную динамику развития предпринимательства в Пензе Экономика

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Положительная динамика развития сферы предпринимательства отмечается в Пензе по итогам 2016 года. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев, выступая в большом зале мэрии с докладом о предварительных итогах социально-экономического развития Пензы в среду, 21 декабря.

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«На территории города осуществляют деятельность более 30 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, на которых трудоустроены более 90 тыс. человек, при этом прирост за текущий период составляет порядка 1,5 тыс. бизнес-единиц», — сказал он.

Виктор Кувайцев отметил, что в рамках поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Пензе организована деятельность 18 ярмарок всех форматов.

«На данных ярмарках товаропроизводителям предоставлено более 600 мест. В уходящем году организованы дополнительные площадки и льготные условия на них для товаропроизводителей Пензы и Пензенской области», — напомнил он.

«Впервые в этом году организовано размещение нестационарных сезонных торговых объектов путем проведения аукционов. Благодаря этому в бюджет города поступит в этом году более 2,3 млн. рублей. Работа по урегулированию размещения нестационарных торговых объектов будет продолжена и в 2017 году, в том числе в местах массового скопления людей — парках, скверах, аллеях», — добавил Виктор Кувайцев.

Он подчеркнул также, что в Пензе на протяжении уже более 8 лет в рамках меморандума о принятии мер по обеспечению незащищенных слоев населения продовольственными товарами первой необходимости крупными сетевыми компаниями и предприятиями торговли применяется фиксированная торговая наценка в размере 5% на 27 социально значимых продуктов питания, что позволяет сдерживать цены и занимать лидирующие места по их уровню среди регионов Приволжского федерального округа и России.