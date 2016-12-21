16:40:29 Четверг, 22 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэр указал на положительную динамику развития предпринимательства в Пензе

16:34 | 21.12.2016 | Экономика

Печать

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Положительная динамика развития сферы предпринимательства отмечается в Пензе по итогам 2016 года. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев, выступая в большом зале мэрии с докладом о предварительных итогах социально-экономического развития Пензы в среду, 21 декабря.

Мэр указал на положительную динамику развития предпринимательства в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На территории города осуществляют деятельность более 30 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, на которых трудоустроены более 90 тыс. человек, при этом прирост за текущий период составляет порядка 1,5 тыс. бизнес-единиц», — сказал он.

Виктор Кувайцев отметил, что в рамках поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Пензе организована деятельность 18 ярмарок всех форматов.

«На данных ярмарках товаропроизводителям предоставлено более 600 мест. В уходящем году организованы дополнительные площадки и льготные условия на них для товаропроизводителей Пензы и Пензенской области», — напомнил он.

«Впервые в этом году организовано размещение нестационарных сезонных торговых объектов путем проведения аукционов. Благодаря этому в бюджет города поступит в этом году более 2,3 млн. рублей. Работа по урегулированию размещения нестационарных торговых объектов будет продолжена и в 2017 году, в том числе в местах массового скопления людей — парках, скверах, аллеях», — добавил Виктор Кувайцев.

Он подчеркнул также, что в Пензе на протяжении уже более 8 лет в рамках меморандума о принятии мер по обеспечению незащищенных слоев населения продовольственными товарами первой необходимости крупными сетевыми компаниями и предприятиями торговли применяется фиксированная торговая наценка в размере 5% на 27 социально значимых продуктов питания, что позволяет сдерживать цены и занимать лидирующие места по их уровню среди регионов Приволжского федерального округа и России.
Актуальное
Читайте также
В Пензе депутат выступил за перечисление 50% прибыли МУПов в бюджет Дело возбуждено после инцидента на заводе «Атмис-сахар», где мужчине оторвало руку
В Пензенской области 11 наркоторговцев получили от 3 до 6,5 лет колонии В Пензенскую область по квотам будут привлечены 12 инженеров из Турции
В Пензе организована проверка по факту падения пенсионерки в автобусе Мэрия будет выпускать муниципальную газету «Пенза»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама