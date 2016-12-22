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Губернатор считает, что приход инвестора откроет для «Биосинтеза» новые перспективы

11:05 | 22.12.2016 | Экономика

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что приход крупного инвестора в фармацевтический сектор Пензенской области откроет новые перспективы для развития ОАО «Биосинтез».

Губернатор считает, что приход инвестора откроет для «Биосинтеза» новые перспективы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе переговоров с собственниками завода он отметил, что в настоящее время предприятие выпускает 180 препаратов, и это не предел.

«Ампулы, мази, таблетки, капсулы, инвазивные растворы, суппозитории производства нашего завода востребованы на рынке лекарств и поставляются в страны СНГ, Балтии, Западной Европы и Азии. Уверен,что с помощью индийских партнеров компания расширит и перечень продукции, и географию поставок, сможет развиваться более динамично», — цитирует главу региона пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 ноября 2016 года «Сан Фарма» заявила о заключении единоличным дочерним предприятием окончательного соглашения на приобретение 85,1% ОАО «Биосинтез» за 23 млн. долларов США. Также «Сан Фарма» взяла на себя ответственность по долгам компании в размере 32 млн. долларов США.
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