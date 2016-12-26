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В Пензенской области по итогам 2016 года будет введено менее 900 тыс. кв. метров жилья

11:48 | 26.12.2016 | Экономика

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Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Менее 900 тыс. кв. метров жилья будет введено в эксплуатацию в Пензенской области по итогам 2016 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции в региональном правительстве в понедельник, 26 декабря.

В Пензенской области по итогам 2016 года будет введено менее 900 тыс. кв. метров жилья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году мы планируем где-то 850–870 тыс. кв. метров жилья», — сказал он.

В свою очередь глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев, который также участвует в пресс-конференции, уточнил, что планируется выйти на показатель в 885 тыс. кв. метров.

Как отметил губернатор, в регионе есть жилье с большой степенью готовности к вводу, однако темпы его сдачи не сдвигаются на конец 2016 года намеренно.

«Мы могли бы выйти за 900 [тыс. кв. метров], но не надо сдавать жилье с недоделками. Нужно сделать благоустройство. Нужно чтобы все было идеально, чтобы у людей не было претензий к власти», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он выразил надежду на то, что, несмотря на относительно невысокие объемы ввода жилья, Пензенская область будет в пятерке лучших в Приволжском федеральном округе.
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