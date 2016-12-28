Компания из США намерена построить в Пензе завод по переработке мусора Экономика

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Строительство мусороперерабатывающего завода на территории Пензы стало главной темой рабочего совещания, состоявшегося в мэрии, в котором приняли участие представители городской администрации, АО «Корпорация развития Пензенской области» и компании-инвестора.

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Как отметил президент Milestone Commodities Inc. Надер Кханлари (Nader Khanlari), в регионе созданы все условия для инвесторов, начиная от развитой инфраструктуры и заканчивая различными преференциями.

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«Инвестиции не знают национальности, поэтому мы хотим построить первый в России завод на территории Пензенской области», — отметил он.

В свою очередь представители региона отметили актуальность строительства завода по переработке мусора и заверили, что данный проект получит всестороннюю поддержку со стороны областной и городской власти.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей проработке проекта и подготовке плана его реализации, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.