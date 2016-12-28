19:24:28 Среда, 28 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Компания из США намерена построить в Пензе завод по переработке мусора

16:19 | 28.12.2016 | Экономика

Печать

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Строительство мусороперерабатывающего завода на территории Пензы стало главной темой рабочего совещания, состоявшегося в мэрии, в котором приняли участие представители городской администрации, АО «Корпорация развития Пензенской области» и компании-инвестора.

Компания из США намерена построить в Пензе завод по переработке мусора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отметил президент Milestone Commodities Inc. Надер Кханлари (Nader Khanlari), в регионе созданы все условия для инвесторов, начиная от развитой инфраструктуры и заканчивая различными преференциями.

Читайте также

В Пензенской области утверждена территориальная схема обращения с отходами

«Инвестиции не знают национальности, поэтому мы хотим построить первый в России завод на территории Пензенской области», — отметил он.

В свою очередь представители региона отметили актуальность строительства завода по переработке мусора и заверили, что данный проект получит всестороннюю поддержку со стороны областной и городской власти.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей проработке проекта и подготовке плана его реализации, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
Актуальное
Читайте также
Первый в Пензе детский технопарк будет назван «Кванториум» В пензенском региональном центре президентской библиотеки зарегистрирован 2017-й читатель
В зоопарке Пензы рассказали, как проходило переселение белого медведя в новый вольер В Беково на женщину завели дело из-за ложного доноса на приятеля дочери
В Пензе вонзившая нож в грудь сожителя женщина обвиняется в покушении на убийство Административная комиссия Железнодорожного района Пензы выписала штрафы на 2 млн. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама