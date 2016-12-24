В Пензенской области утверждена территориальная схема обращения с отходами Общество

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными (ТКО), утверждена постановлением правительства Пензенской области, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Ранее она была разработана московской компанией «Центр благоустройства и обращения с отходами» в рамках госконтракта от 16 августа 2016 года.

Документ состоит из 11 основных разделов, в которых приводится краткая характеристика сложившейся системы обращения с отходами в Пензенской области, перечисляются данные об объемах мусора, местах сбора и накопления, имеющихся объектах по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО.

Кроме того, в схеме указываются направления дальнейшего развития системы обращения с отходами.

В частности, согласно тексту документа, среднегодовой прирост объемов образования отходов составляет в Пензенской области 3–5%. При этом от жилого фонда образуется 60% отходов потребления и 40% — от деятельности предприятий, учреждений и организаций.

Подавляющее большинство объектов по размещению и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) в Пензенской области не отвечает современным санитарным и экологическим требованиям, при этом лишь на отдельных из них осуществляется государственный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, подземных вод и почвы.

В районах Пензенской области места сбора и накопления отходов имеются в основном только в райцентрах. Они практически отсутствуют в сельских населенных пунктах, отдельные из них оборудованы в государственных учреждениях.

Низкая обеспеченность местами сбора и накопления отходов отмечается в Иссинском, Шемышейском, Лопатинском и ряде других районов.

На территории муниципальных районов и городских округов Пензенской области расположено 10 тыс. 844 контейнера для сбора и накопления отходов. В основном используются емкости объемом 0,75–1,1 кубометра.

При составлении схемы с целью снижения затрат на вывоз и захоронение неутильных фракций ТКО, а также в ряде случаев в связи с невозможностью их доставки за пределы муниципального образования территория Пензенской области была разбита на административно-производственных объединения (АПО) с объектами обработки и размещения отходов.

Зоны АПО соответствуют зонам деятельности региональных операторов.

В зону регионального оператора №1 включены Башмаковский, Бековский, Белинский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Камешкирский, Колышлейский, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Никольский, Пачелмский, Пензенский, Сердобский, Сосновоборский, Спасский, Тамалинский и Шемышейский районы.

В зону регионального оператора №2 входит Кузнецкий район.

Как отмечается в территориальной схеме, в Бековском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Кузнецком, Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском, Сердобском и Шемышейском районах вывоз ТКО осуществляется по одноэтапной системе на межмуниципальный центр обращения с отходами.

В других районах области вывоз ТКО производится по двухэтапной системе с использованием мусороперегрузочных станций.

Поступление ТКО из других субъектов РФ на территорию Пензенской области не планируется.

В связи с тем, что с 1 января 2017 года вводится запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, в Пензенской области будет организован сбор вторичных ресурсов, содержащих ТКО.

При этом предлагается производить раздельный сбор твердых коммунальных отходов посредством создания передвижных и стационарных пунктов приема вторсырья и приемно-заготовительных баз, а также извлечения вторичных ресурсов на мусоросортировочных комплексах.