В Пензенской области бизнесу дали возможность выкупить землю на выгодных условиях Экономика

Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Выкупная цена на земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, и те, госсобственность на которые не разграничена, снижена при заключении договора купли-продажи без проведения торгов.

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Изменения, внесенные ранее постановлением правительства региона №643-пП от 22 декабря 2016 года в порядок определения цены, вступили в силу.

«В соответствии с изменениями, цена земельных участков, расположенных в границе города Пензы, определяется в размере 20-кратной ставки земельного налога за единицу площади, что составляет 30% от кадастровой стоимости, за исключением земельных участков, на которых находятся индивидуальные жилые дома — 6% от кадастровой стоимости», — сообщили ИА «PenzaNews» в департаменте госимущества Пензенской области.

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В ведомстве добавили, что цена земельных участков, расположенных в границах иных населенных пунктов и за пределами границ населенных пунктов Пензенской области, равна 10-кратной ставки земельного налога за единицу площади в случае их продажи собственникам объектов недвижимости, расположенных на них, что составляет 15% от кадастровой стоимости, за исключением участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома — 4,5% от кадастровой стоимости.

Предполагается, что данное нововведение будет стимулировать бизнесменов к выкупу земли под коммерческой недвижимостью, а это в свою очередь будет способствовать пополнению доходной части бюджета.