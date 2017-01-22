В Пензенской области в 2016 году начальная цена более 12% закупок превышала 3 млн. рублей Экономика

Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Управление по регулированию контрактной системы и закупкам региона и подведомственное ему ГКУ «Управление по осуществлению закупок Пензенской области» провели в 2016 году 4 тыс. 517 процедур определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей, при этом в 12,1% случаев начальная (максимальная) цена контракта превышала 3 млн. рублей. Это следует из отчета, размещенного на сайте областного ведомства.

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Согласно представленным данным, из более чем 4,5 тыс. процедур в форме открытого конкурса проводилось 48, электронного аукциона — 4 тыс. 151, запроса котировок — 311, запроса предложений — 7.

В общей сложности начальная (максимальная) цена контрактов (НМЦК) превысила 8,2 млрд. рублей, из них более 6 млрд. рублей пришлось на 550 закупок с НМЦК свыше 3 млн. рублей.

При этом в прошедшем году не наблюдалось закупок с инновационной составляющей и тех, что включают требования энергоэффективности.

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Среднее количество участников закупок составило 3 при начальной цене контракта до 3 млн. рублей и 2,8, когда речь шла о заявках, превышающых эту сумму. Количество процедур с демпингом составило 803 и 58 соответственно.

Как отмечается в отчете, более 1 тыс. 700 процедур, что составляет 38,5% от общего числа, были признаны несостоявшимися.

За прошедшие 12 месяцев управление ФАС России по Пензенской области рассмотрело 77 жалоб на положения документаций, а также на действия комиссий по осуществлению закупок уполномоченного органа и учреждения. Из них 55 признано необоснованными, 7 — обоснованными, 4 — частично обоснованными и 11 были отозваны.