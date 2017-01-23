Индекс промпроизводства в Пензенской области составил за 2016 год 103,7% Экономика

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Индекс промышленного производства в Пензенской области за 2016 год сложился на уровне 103,7% по отношению к 2015 году, что позволило занять региону пятое место среди субъектов Приволжского федерального округа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного Минпрома.

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«Объем отгруженных промышленными предприятиями товаров за соответствующий период составил 186,4 млрд. рублей, или 113% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе в обрабатывающих производствах — 162,7 млрд. рублей, или 113,6%», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что устойчивый рост обеспечен предприятиями Пензенской области, специализирующимися на производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования — 106,7%, мебели и спичек — 110%, транспортных средств и оборудования — 117,2%, обуви и кожгалантерейных изделий — 117,4%, изделий из дерева, пиломатериалов и фанеры — 119,9%.

Вместе с тем, по данным Пензастата, снизилась добыча полезных ископаемых — 92,6%.