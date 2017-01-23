«Пензаэнерго» планирует отремонтировать более 4 тыс. км воздушных линий в 2017 году Экономика

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Специалисты ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» планируют отремонтировать свыше 3 тыс. 800 км воздушных линий напряжением 0,4–10 кВ и более 500 км — 35–110 кВ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

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«Будет заменено 1 тыс. 940 деревянных и железобетонных опор, 18 тыс. 917 линейных изоляторов, а также 81,7 км электрического провода и 3 км грозозащитного троса. Помимо этого, в рамках ремонтной кампании 2017 года пензенские энергетики приведут в порядок 1 тыс. 81 трансформаторную подстанцию напряжением 10, 6 и 0,4 кВ. Капитальный ремонт планируется провести на 67 подстанциях напряжением 110, 35, 10 и 6 кВ», — пояснили в «Пензаэнерго».

В компании добавили, что на подстанциях 35–110 кВ отремонтируют 734 выключателя 6–110 кВ, 115 отделителей, короткозамыкателей и 551 разъединитель.

«В соответствии с утвержденной перспективной программой расчистки просек воздушных линий на 2017 год в рамках инвестиционной и ремонтной программ в филиале «Пензаэнерго» намечены работы по расчистке и расширению трасс ВЛ в объеме 980 га», — отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что запланированные мероприятия направлены на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Пензенской области, а также предотвращение нарушений и отказов в работе электроустановок.

«К проведению массовых ремонтных работ энергетики приступят в апреле текущего года», — уточнили в «Пензаэнерго».