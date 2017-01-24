Пензенских застройщиков пригласили к участию в программе «Жилье для российской семьи» Экономика

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области объявило о проведении очередного отбора застройщиков и реализуемых ими проектов для реализации программы «Жилье для российской семьи».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прием заявок будет осуществляться с 30 января по 10 февраля.

Читайте также

Глава пензенского правительства прокомментировал ситуацию вокруг ЖК «Чистые пруды»

Требования к их оформлению и перечень необходимых документов установлены положением о порядке отбора земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье для российской семьи», которое утверждено постановлением правительства Пензенской области №630-пП от 10 сентября 2014 года с последующими изменениями.

Предыдущий отбор, проводившийся в период с 14 ноября по 2 декабря 2016 года, был признан несостоявшимся. В указанный период в Минстрой региона не поступило ни одной заявки.