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Пензенских застройщиков пригласили к участию в программе «Жилье для российской семьи»

20:41 | 24.01.2017 | Экономика

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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области объявило о проведении очередного отбора застройщиков и реализуемых ими проектов для реализации программы «Жилье для российской семьи».

Пензенских застройщиков пригласили к участию в программе «Жилье для российской семьи»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прием заявок будет осуществляться с 30 января по 10 февраля.

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Требования к их оформлению и перечень необходимых документов установлены положением о порядке отбора земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье для российской семьи», которое утверждено постановлением правительства Пензенской области №630-пП от 10 сентября 2014 года с последующими изменениями.

Предыдущий отбор, проводившийся в период с 14 ноября по 2 декабря 2016 года, был признан несостоявшимся. В указанный период в Минстрой региона не поступило ни одной заявки.
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