В Пензенской области будет создано ГБУЗ «Государственная кадастровая оценка»
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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. ГБУЗ «Государственная кадастровая оценка» будет создано в Пензенской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.
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Согласно тексту документа, основной целью деятельности создаваемого учреждения будет проведение государственной кадастровой оценки.
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Учредителем ГБУЗ «Государственная кадастровая оценка» является департамент государственного имущества Пензенской области. Ведомству необходимо утвердить устав учреждения, назначить руководителя, а также совершить юридически значимые действия по созданию ГБУЗ и передаче ему имущества.
Располагаться учреждение будет по адресу: Пенза, улица Некрасова, 26.
Кроме того, областному министерству финансов необходимо внести соответствующие изменения в региональный закон «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов» в целях финансирования мероприятий, связанных с созданием учреждения и предоставления субсидий на его финансовое обеспечение.
Контроль за исполнением постановления возложен на председателя правительства Пензенской области Николая Симонова.