09:14:25 Среда, 25 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области будет создано ГБУЗ «Государственная кадастровая оценка»

08:39 | 25.01.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. ГБУЗ «Государственная кадастровая оценка» будет создано в Пензенской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области будет создано ГБУЗ «Государственная кадастровая оценка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, основной целью деятельности создаваемого учреждения будет проведение государственной кадастровой оценки.

Читайте также

Кадастровую оценку недвижимости в Пензенской области будут проводить бюджетные учреждения

Учредителем ГБУЗ «Государственная кадастровая оценка» является департамент государственного имущества Пензенской области. Ведомству необходимо утвердить устав учреждения, назначить руководителя, а также совершить юридически значимые действия по созданию ГБУЗ и передаче ему имущества.

Располагаться учреждение будет по адресу: Пенза, улица Некрасова, 26.

Кроме того, областному министерству финансов необходимо внести соответствующие изменения в региональный закон «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов» в целях финансирования мероприятий, связанных с созданием учреждения и предоставления субсидий на его финансовое обеспечение.

Контроль за исполнением постановления возложен на председателя правительства Пензенской области Николая Симонова.
Актуальное
Читайте также
Виктор Кувайцев поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества Сотрудница администрации Вадинского района наказана за неполные сведения о доходах
Пензенский губернатор поздравил молодежь с Днем российского студенчества Сельсоветы Кузнецкого района призвали обнародовать данные о качестве воды
Пензенских застройщиков пригласили к участию в программе «Жилье для российской семьи» Фонд ЖКХ выделит Пензенской области 8 млн. рублей на переселение из аварийного жилья
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама