В марте планируется провести дефиле сшитой в Пензе школьной формы Экономика

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Выставку-дефиле школьной формы и детской одежды пензенского производства планируется провести в марте.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, ответственные за организацию этого мероприятия назначены по итогам совещания, состоявшегося в мэрии.

В ходе него вице-мэр Андрей Шевченко и представители АО «Центр кластерного развития» наметили дальнейшие шаги по реализации ранее заключенного соглашения о сотрудничестве.

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Как отметил генеральный директор АО «ЦКР» Михаил Ляшков, значимые в развитии кластерного движения события ожидаются предстоящей весной.

«Насыщенным в текущем году планируется апрель. Состоится два крупных мероприятия — конференция IT-направления «Secon» и форум «InnoMed», — сообщил он.

В свою очередь Андрей Шевченко обратил внимание на динамичное развитие швейных предприятий.

«Кластер «Легпром» достойно представляет Пензенский регион на межрегиональных и международных выставках», — подчеркнул заместитель главы администрации города.