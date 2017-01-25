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В марте планируется провести дефиле сшитой в Пензе школьной формы

19:42 | 25.01.2017 | Экономика

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Выставку-дефиле школьной формы и детской одежды пензенского производства планируется провести в марте.

В марте планируется провести дефиле сшитой в Пензе школьной формы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, ответственные за организацию этого мероприятия назначены по итогам совещания, состоявшегося в мэрии.

В ходе него вице-мэр Андрей Шевченко и представители АО «Центр кластерного развития» наметили дальнейшие шаги по реализации ранее заключенного соглашения о сотрудничестве.

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Как отметил генеральный директор АО «ЦКР» Михаил Ляшков, значимые в развитии кластерного движения события ожидаются предстоящей весной.

«Насыщенным в текущем году планируется апрель. Состоится два крупных мероприятия — конференция IT-направления «Secon» и форум «InnoMed», — сообщил он.

В свою очередь Андрей Шевченко обратил внимание на динамичное развитие швейных предприятий.

«Кластер «Легпром» достойно представляет Пензенский регион на межрегиональных и международных выставках», — подчеркнул заместитель главы администрации города.
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