В отношении пензенской компании «Сура-Лада» введена процедура наблюдения Экономика

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Процедура наблюдения введена в отношении акционерного общества «Сура-Лада», рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено в Арбитражном суде Пензенской области на 15 мая 2017 года.

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Заявление АО «Сура-Лада» о признании его несостоятельным (банкротом) было принято 1 декабря 2016 года.

Суд установил, что юрлицо — АО «Сура-Лада» — было зарегистрировано инспекцией ФНС по Октябрьскому району Пензы 9 сентября 1993 года.

Из выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 15 ноября 2016 года и устава следует, что размер уставного капитала общества составляет 1 млн. 360 тыс. рублей, держателем реестра акционеров является АО «Статус», генеральным директором — Сергей Еремин. Основной вид деятельности организации — техобслуживание и ремонт легковых и легких грузовых автотранспортных средств.

Из материалов дела усматривается наличие у должника расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк России».

Компания располагает основными средствами на сумму свыше 9 млн. рублей. Вместе с тем должник имеет кредиторскую задолженность — около 43,6 млн. рублей, задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды — почти 222 тыс. рублей, выходным пособиям — 61 тыс. рублей.

Сумма дебиторской задолженности АО «Сура-Лада» составляет 10,7 млн. рублей.

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Согласно представленным должником актам приемки-передачи от 16 февраля и 1 апреля 2016 года ООО «Автокомплект-запчасть» предъявило простые векселя АО «Сура-Лада» на сумму свыше 34 млн. рублей. На момент обращения с заявлением в суд требование не погашено на сумму более 32 млн. рублей.

Кроме того, принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства исковое заявление АО «Лада-Имидж» к АО «Сура-Лада» о взыскании около 124 тыс. рублей.

В соответствии с мировым соглашением, которое утверждено 6 октября 2016 года, имущество АО «Сура-Лада», заложенное по договору залога от 18 марта 2015 года, перешло в собственность ООО «Правит Плюс» в счет оплаты задолженности в сумме около 16,7 млн. рублей.

На основе данных бухучета установлено, что кредиторская задолженность, в том числе заемные средства, составляют — почти 65 тыс. рублей, активы: запасы — около 11,6 тыс. рублей, прочие оборотные активы — 3 тыс. рублей.

В связи с этим суд счел требования АО «Сура-Лада» обоснованными и ввел в отношении компании процедуру наблюдения с 26 декабря 2016 года.

Временным управляющим утвержден член ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Давид Даниелян, ему утверждено вознаграждение в размере 30 тыс. рублей с выплатой ежемесячно за счет средств должника.

До 10 мая ему надлежит представить отчет о проделанной работе и использовании денежных средств должника.