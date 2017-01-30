В Пензенской области внедрят целевые модели по улучшению делового климата Экономика

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Целевые модели, направленные на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, будут внедрены на территории Пензенской области. Организация этой работы стала главной темой встречи министра экономики региона Сергея Капралова и руководителя представительства «Агентства стратегических инициатив» в Приволжском федеральном округе Сергея Бочарова.

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Ранее АСИ выступило одним из разработчиков целевых моделей, перечень которых утвержден по итогам заседания президиума и консультативной комиссии Госсовета в ноябре 2016 года.

В их числе — «Развитие и повышение качества регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и инвестдеятельности», «Качество инвестиционного интернет-портала», «Эффективность каналов обратной связи инвесторов и руководства регионов», «Государственный кадастровый учет», «Государственная регистрация прав», «Получение разрешения на строительство», «Технологическое присоединение к электросетям» и ряд другизх.

По мнению Сергея Капралова, целевая модель — это стандарт, к которому нужно стремиться каждому региону.

«В основу целевых моделей легли лучшие практики регионов России по улучшению делового климата», — отметил министр.

Предполагается, что до 1 марта по всем целевым моделям буду созданы соответствующие рабочие группы и утверждены дорожные карты, сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.