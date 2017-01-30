Пензенский таможенный пост признан лучшим в регионе деятельности Саратовской таможни Экономика

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Пензенский областной таможенный пост признан лучшим в регионе деятельности Саратовской таможни и занял третье место из 49 возможных в Приволжском федеральном округе по итогам 2016 года. Такие данные озвучены в ходе расширенного совещания с участниками внешнеэкономической деятельности, состоявшегося в понедельник, 30 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С докладом выступил заместитель начальника Саратовской таможни – начальник пензенского областного поста Алексей Байбак.

Он сообщил, что внешнеторговый оборот в регионе деятельности поста составил около 211,5 млн. долларов, в том числе на экспорт пришлось почти 135 млн. долларов, на импорт — 76,5 млн. долларов. Экспортно-импортные операции осуществляли 228 участников ВЭД.

При экспорте на злаки — пшеницу, ячмень и кукуруза — пришлось 19,7% стоимостного объема, на мебель и ее части — 16,3%, масленичные семена и плоды — 13,1%, алюминий и изделия из него — 8,8%, оборудование, механические устройства и их части — 6,7%.

В значительном объеме осуществлялся импорт оборудования и механических устройств, а также их частей — 42,3% стоимостного объема.

Крупнейшими экспортерами стали: ООО «Зерно Транс-Сура» — 25% стоимости экспорта, ООО «ПФ «Инзенский ДОЗ» — 18%, ООО «Глобекс Грейн» — 14%, ООО «Производственная компания «Пензвторсырье» — 14%, ООО «Агролидер» — 9%, ОАО «Фанерный завод «Власть труда» — 9%.

К крупнейшим импортерам отнесены АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» и ООО «Пензамолинвест» — по 9%, ООО «Маякпринт» — 8%.

Показатель перечисления денежных средств в бюджет государства на протяжении 2016 года выполнялся с опережением установленного значения и составил 102,97%. Перечислено более 1 млрд. 46 млн. рублей.

По сравнению с 2015 годом объем перечисленных в федеральный бюджет денежных средств вырос на 121 млн. рублей, или на 13,1%.