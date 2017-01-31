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Подписано постановление о создании в Пензе индустриального парка «Союз»

11:19 | 31.01.2017 | Экономика

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Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Индустриальный парк «Союз» решено создать на территории Пензы. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев в минувший понедельник, 30 января.

Подписано постановление о создании в Пензе индустриального парка «Союз»

Фото: Pnzreg.ru

Согласно приложению к документу, в индустриальный парк будет включено три земельных участка общей площадью около 12 тыс. га.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы социально-экономического развития.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 июня 2016 года губернатор Иван Белозерцев провел выездное совещание на территории бывшего завода ВТ в Пензе, по итогам которого дал поручение привести корпуса в порядок с целью создания на их базе индустриального парка «Союз». Глава региона также распорядился реализовать устаревшее оборудование, а некоторые станки передать в учебные заведения.
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