Подписано постановление о создании в Пензе индустриального парка «Союз» Экономика Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Индустриальный парк «Союз» решено создать на территории Пензы. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев в минувший понедельник, 30 января. Фото: Pnzreg.ru Согласно приложению к документу, в индустриальный парк будет включено три земельных участка общей площадью около 12 тыс. га. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы социально-экономического развития. Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 июня 2016 года губернатор Иван Белозерцев провел выездное совещание на территории бывшего завода ВТ в Пензе, по итогам которого дал поручение привести корпуса в порядок с целью создания на их базе индустриального парка «Союз». Глава региона также распорядился реализовать устаревшее оборудование, а некоторые станки передать в учебные заведения. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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