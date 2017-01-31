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Губернатор потребовал не затягивать с закупкой материалов для ремонта пензенских дорог

11:35 | 31.01.2017 | Экономика

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Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил заблаговременно позаботиться о приобретении материалов для ремонта дорог, на который в 2017 год предусмотрен рекордный объем средств.

Губернатор потребовал не затягивать с закупкой материалов для ремонта пензенских дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Хочу, чтобы вы к этому готовились. Крупные компании, у которых есть ресурс, и не крупные — берите кредит в банке, […] закупайте материал», — сказал он в ходе совещания, посвященного реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и освоению средств дорожного фонда, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 31 января.

Глава региона отметил, что в других областях также намечен большой объем работ, поэтому на материалы для ремонта дорог будет высокий спрос.

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Особое внимание Иван Белозерцев потребовал уделить подготовке проектно-сметной документации.

«Требования будут жесткие. При проведении конкурса мы пропишем взаимную ответственность. Не выполнил условия — большие штрафные санкции», — сказал губернатор.

Глава региона добавил, что также следует предельно тщательно подойти к выбору подрядчиков и продумать конкретные мероприятия, на которые денежные средства необходимо направить в первую очередь.

«Проеду по всем дорогам и всем перекресткам, а вы мне покажете, где что планируете сделать — где бордюр перенести, где светофор», — отметил он.
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