Пензенский губернатор потребовал устроить жесткий отбор дорожных подрядчиков
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Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Компании, претендующие на проведение ремонта дорог в Пензенской области в 2017 году, должны доказать, что располагают необходимой техникой и квалифицированными специалистами. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.
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«Это капитальный ремонт, а не ямочный», — сказал он в ходе совещания, посвященного реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и освоению средств дорожного фонда, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 31 января.
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Иван Белозерцев добавил, что каждой организации, претендующей на выполнение соответствующего контакта, предстоит провести «защиту» своих возможностей и представить детальный план, каким образом она планирует осваивать выделенные денежные средства.
По словам губернатора, при нехватке ресурсов для выполнения обозначенного объема работ в установленные сроки подрядчикам следует отказывать.
«Хватанешь, а потом будешь искать кого-то на субподряд. Этого быть не должно», — подчеркнул Иван Белозерцев.