Пензенские подрядчики заготовили для ремонта дорог около 40% битума и почти 20% щебня Экономика

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Подрядные организации, которые намерены претендовать на проведение ремонта дорог в Пензенской области, заготовили 38,7% битума и 18,3% щебня от необходимого количества. Об этом сообщил начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Василий Глаголев.

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«Всего потребность в строительных материалах по Пензенской области составляет: битума — 50 тыс. 356 тонн, […] щебня — 500 тыс. 954 тонны», — уточнил он в ходе совещания, посвященного реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и освоению средств дорожного фонда, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 31 января.

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Василий Глаголев отметил, что средняя стоимость щебня в настоящее время составляет 1 тыс. 317 рублей за тонну, при этом к лету ожидается повышение до 1,5 тыс. рублей.

«Общая стоимость необходимого щебня составляет 659 млн. 750 тыс. рублей, в летний период ориентировочная цена составит уже 751 млн. рублей», — подчеркнул он.

По словам начальника учреждения, средняя цена битума составляет 11 тыс. 650 рублей за тонну.

«В летний период ожидается цена 13,5 тыс. рублей. Общая стоимость необходимого битума составляет 586,65 млн. рублей. В летний период стоимость составит 679,8 млн. рублей», — добавил он.