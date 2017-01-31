Губернатор провел переговоры с главой компании, купившей ИПК «Пензенская правда» Экономика

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Реализация совместных проектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и производства полиграфической продукции стала главной темой переговоров, которые губернатор Иван Белозерцев провел с генеральным директором ОАО «Самарская инновационная компания» Эдуардом Мнацаканяном во вторник, 31 января.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, стороны обсудили, в частности, оборудование многопрофильной лечебно-диагностической организации в Пензе.

Также были рассмотрены перспективы дальнейшего развития издательско-полиграфического комплекса «Пензенская правда», полный пакет акций которого приобрела компания «Синко».

Согласно озвученным данным, в Пензе планируется сконцентрировать заказы издательского предприятия «Метида», которое входит в ГК «Синко». Организация является одним из ведущих поставщиков учебно-методической литературы в системе среднего образования Самарской области.

«У нас есть намерение сохранить функционал и по мере возможности развивать издательский комплекс», — сообщил Эдуард Мнацаканян.

В свою очередь Иван Белозерцев предложил обратить внимание на такое направление, как изготовление упаковочной продукции для нужд пензенских предприятий.

«Предприятие имеет хорошую базу и большие возможности для изготовления упаковки и маркировки товаров. Это сегодня особенно востребовано. В регионе увеличивается объем выпускаемой продукции по всем направлениям — сельское хозяйство, кондитерское производство. Мы отгружаем продукцию не только в другие регионы, но и на экспорт», — отметил губернатор.