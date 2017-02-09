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Пензенская область готовит предложения для немецких партнеров

19:20 | 09.02.2017 | Экономика

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Предприятия Пензенской области готовят предложения о возможных вариантах сотрудничества с партнерами из Германии, которые планируется предметно обсудить в ходе визита делегации региона в ФРГ в апреле 2017 года.

Пензенская область готовит предложения для немецких партнеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам заместителя председателя облправительства Андрея Лузгина, бизнес должен воспользоваться этой возможностью, чтобы открыть для себя новые пути развития.

«Мы приглашаем предпринимателей внести свои предложения по сотрудничеству с Германией в правительство Пензенской области или «Корпорацию развития» уже сегодня. Эти идеи будут обобщены и затем озвучены на переговорах в ФРГ», — отметил он.

Планируется, что в рамках визита в Германию состоится ряд переговоров.

В частности, намечена встреча с президентом Союза промышленников федеративной земли Баден-Вюртемберг Вольфгангом Вольфом (Wolfgang Wolf), который посещал регион год назад, сообщается на сайте АО «Корпорация развития Пензенской области».
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