В Пензенской области чиновникам не будут индексировать оклады до 1 января Экономика

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Индексация окладов государственных гражданских служащих в Пензенской области приостановлена до 1 января 2018 года. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство в ходе 41-й сессии Заксобрания региона в пятницу, 10 февраля.

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Законопроект депутатам представила руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

Она пояснила, что приостанавливается действие ч. 8 ст. 2 закона «O денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области», которая предусматривает индексацию окладов на уровень инфляции.

Решение было принято депутатами единогласно.