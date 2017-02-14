Доходную часть бюджета Пензы предложено увеличить на 600 млн. рублей Экономика

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Доходную часть бюджета Пензы предлагается увеличить на 597 млн. 350 тыс. рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике во вторник, 14 февраля.

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Она пояснила, что налоговые и неналоговые доходы составят 289 млн. рублей. В том числе 266 млн. рублей неналоговых доходов, по ее словам, ожидается по линии управления муниципального имущества.

«На 308 млн. 258 тыс. рублей увеличиваются безвозмездные поступления», — добавила Ольга Завьялкина, уточнив, что большая часть этих средств является субсидией на строительство школы на улице Шевченко.

«Кроме того, идет перераспределение расходов, а также частичное распределение резерва […] на погашение кредиторской задолженности», — отметила начальник финуправления.

По ее словам, в первую очередь средства перераспределяются на выплату задолженности по заработной плате.

«По управлению ЖКХ предусматриваются средства в сумме 266 млн. рублей, из которых 257 млн. 600 [тыс. рублей] направляются на софинансирование работ […] в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», — добавила докладчик.

Она отметила, что также намечено выделить 20 млн. рублей на начало строительства школы в микрорайоне Шуист.

Ольга Завьялкина сообщила, что еще свыше 48 млн. рублей предполагается потратить на погашение долгов, связанных с организацией дачных перевозок и проезда льготных категорий граждан.