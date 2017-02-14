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Доходную часть бюджета Пензы предложено увеличить на 600 млн. рублей

14:29 | 14.02.2017 | Экономика

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Доходную часть бюджета Пензы предлагается увеличить на 597 млн. 350 тыс. рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике во вторник, 14 февраля.

Доходную часть бюджета Пензы предложено увеличить на 600 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что налоговые и неналоговые доходы составят 289 млн. рублей. В том числе 266 млн. рублей неналоговых доходов, по ее словам, ожидается по линии управления муниципального имущества.

«На 308 млн. 258 тыс. рублей увеличиваются безвозмездные поступления», — добавила Ольга Завьялкина, уточнив, что большая часть этих средств является субсидией на строительство школы на улице Шевченко.

«Кроме того, идет перераспределение расходов, а также частичное распределение резерва […] на погашение кредиторской задолженности», — отметила начальник финуправления.

По ее словам, в первую очередь средства перераспределяются на выплату задолженности по заработной плате.

«По управлению ЖКХ предусматриваются средства в сумме 266 млн. рублей, из которых 257 млн. 600 [тыс. рублей] направляются на софинансирование работ […] в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», — добавила докладчик.

Она отметила, что также намечено выделить 20 млн. рублей на начало строительства школы в микрорайоне Шуист.

Ольга Завьялкина сообщила, что еще свыше 48 млн. рублей предполагается потратить на погашение долгов, связанных с организацией дачных перевозок и проезда льготных категорий граждан.
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