«Дамате» приобрела комбикормовый завод в Наровчатском районе Экономика

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» завершила сделку по приобретению имущества ООО «Кавендровский комбикормовый завод», расположенного в Наровчатском районе Пензенской области — в непосредственной близости от площадок холдинга по производству мяса индейки.

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Мощность завода, на котором в 2012–2013 годах было проведено техническое перевооружение, составляет 10 тонн готовой продукции в час. На сегодняшний день он представляет собой работающее предприятие с полным автоматическим циклом производства комбикормов, включающим в себя линии дробления, смешивания, дозирования, гранулирования и другие.

На территории завода расположены три зерносклада напольного хранения общей вместимостью 4,5 тыс. тонн, элеватор вместимостью до 5 тыс. тонн сырья и сушильный комплекс. Работает лаборатория, укомплектованная оборудованием для анализа как входящего сырья, так и готовой продукции. Предприятие, на котором трудятся 72 человека, обладает всей необходимой инфраструктурой.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате», у компании уже имеется новый комбикормовый завод и элеватор.

«Мощность завода, введенного в эксплуатацию в 2016 году, составляет 25 тонн в час, элеватор рассчитан на 30 тыс. тонн единовременного хранения. В рамках проекта по увеличению действующих мощностей компании мощность комбикормового завода будет расширена до 45 тонн, а элеватора — до 75 тыс. тонн единовременного хранения», — отметили в сельскохозяйственном холдинге.

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В компании добавили, что приобретение имущества «Кавендровского комбикормового завода» позволит «Дамате» полностью отказаться от покупки кормов у сторонних поставщиков на период расширения мощностей действующего предприятия в Нижнеломовском районе.

«Перенос производства комбикормов на собственные предприятия дает возможность специалистам компании контролировать качество входящего сырья и готовых кормов. В дальнейшем заводы будут специализироваться на разных рецептурах, что обеспечит постоянство и ритмичность производства», — подчеркнули в пресс-службе.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.