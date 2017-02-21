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Пензенским кондитерам показали возможности современной упаковки

18:36 | 21.02.2017 | Экономика

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Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Представители издательско-полиграфического комплекса «Пензенская правда» и компании «Декор-Трейд» провели для руководителей 7 предприятий кластера «Союз пензенских кондитеров» презентацию возможностей новых линий по производству упаковки.

Пензенским кондитерам показали возможности современной упаковки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках визита на первый объект участникам выездной встречи продемонстрировали новые технологии цветной печати, а также наглядно показали, как можно ярко оформить товар, чтобы привлечь к нему большее внимание потребителей.

На предприятии «Декор-Трейд» кондитерам представили современную упаковку, которая позволяет не только сохранять свежесть продукции, но и выдерживать большую весовую нагрузку при ее транспортировке на дальние расстояния.

Предполагается, что надежная и красивая упаковка, которую производят пензенские компании, поможет предприятиям кластера успешно развивать экспортную деятельность, в том числе выйти на рынки зарубежных стран.

Пензенский кондитерский кластер — объединение производителей кондитерских изделий Пензенской области, выпускающих продукцию высокого качества из натуральных ингредиентов.

Цель проекта — консолидация мелких и средних производителей региона в единую структуру под единым зонтичным брендом «Союз пензенских кондитеров» с целью модернизации производства и менеджмента, повышения качества продукции, увеличения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

В «Союз пензенских кондитеров» входит 12 предприятий. В их числе — «Ванюшкины сладости», комбинат «Агеевский», «Остров изобилия», «Русский кондитер», «Бессоновский комбинат хлебопродуктов», «Ягодка», «Виктория», «Слайс», «БосаНова», «Альфам», «Бековский пищекомбинат» и «Самое вкусное».

Компании занимаются производством мучных и сахаристых кондитерских изделий, а также сухарей и козинаков.
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