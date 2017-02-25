Вячеслав Володин и Иван Белозерцев посетили технопарк «Рамеев» Экономика

Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетили технопарк высоких технологий «Рамеев» в субботу, 25 февраля.

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В ходе визита они осмотрели производственную базу и оснащение учреждения, побеседовали с его резидентами и оценили изготавливаемую продукцию.

Вячеславу Володину представили клапаны сердца, коронарные стенты, катетеры, эндопротезы суставов, протезы межпозвоночных дисков, изделия из биоматериалов и другую продукцию, разработкой и изготовлением которых занимаются НПП «МедИнж», компании «НаноМед» и «МедИнж-Био».

Спикер Госдумы РФ высоко оценил высокотехнологичные изделия медицинского назначения, производимые на базе технопарка.

«Вы предлагаете нестандартные решения, надо активнее продвигать продукцию — изделия резидентов пензенского технопарка не только конкурентоспособны, но и более эффективны, а также в два–три раза дешевле зарубежных аналогов», — отметил Вячеслав Володин.

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Он обсудил с руководством пензенских компаний аспекты законодательного регулирования научно-производственной деятельности, в том числе с точки зрения возникающих сложностей и путей их решения.

В ходе диалога спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул значимость работы, проводимой резидентами технопарка.

«Благодаря внедрению отечественных разработок повышается доступность высокотехнологичной медицинской помощи населению. Необходимо создавать условия для эффективной работы производств и показывать преимущества наших изделий», — сказал Вячеслав Володин.

Технопарк высоких технологий «Рамеев» в Пензе объединяет такие направления, как медицина, информационные технологии, прототипирование, высокоточная механообработка.

В настоящее время на общей площади свыше 45 тыс. кв. метров деятельность осуществляют 37 резидентов, создано 1 тыс. 117 рабочих мест.

Объем произведенной продукции резидентов в 2016 году превысил 1,3 млрд. рублей.

На площадях технопарка производятся высокотехнологичные медицинские изделия, создан центр проведения испытаний данных изделий на животных, осуществляется выпуск продукции в области машиностроения и приборостроения, в том числе авиатренажеров, расширен спектр услуг в сфере информационных технологий.