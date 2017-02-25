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Володин назвал причину переноса срока сдачи в эксплуатацию перинатального центра в Пензе

15:23 | 25.02.2017 | Медицина

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Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, который находится в Пензе с рабочим визитом, назвал причину переноса срока сдачи в эксплуатацию перинатального центра.

Володин назвал причину переноса срока сдачи в эксплуатацию перинатального центра в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проблема заключается не в подрядной организации и не в регионе. Проблема — в заказчике, который не принимает процентовки, акты сдачи-приемки выполненных работ и не направляет документы для финансирования объекта», — сказал Вячеслав Володин, посещая в сопровождении губернатора Ивана Белозерцева строящийся объект.

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Как было отмечено в ходе обсуждения проблемы, на завершение возведения перинатального центра в Пензе заказчику осталось перечислить 500 млн. рублей. При этом 200 млн. рублей строительная компания, осуществляющая работы на объекте, отработала в кредит за счет заемных средств банка. Заказчиком эти работы не оплачены. Пензенская область деньги на финансирование строительства в бюджете зарезервировала, но перечислить их подрядчику не может, поскольку заказчик не принимает выполненные работы.

«Это проблема бюрократии, которая с одного стола бумаги не перекладывает на другой стол. Это история не отсутствия денег, а безответственного отношения со стороны службы заказчика», — сделал вывод спикер нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин и Иван Белозерцев осмотрели стенды с информацией о ходе строительства объекта, посетили вестибюль перинатального центра, палату матери и ребенка, операционные и медицинские помещения второго этажа.

В результате переговоров был намечен план действий с целью обеспечения полноценного финансирования объекта и завершения строительных работ, сообщает пресс-служба облправительства.

В настоящее время на объекте выполнены кровельные работы, ведутся внутренние отделочные и специальные работы, монтаж инженерного оборудования и лифтов, наружная отделка фасадов здания перинатального центра.

Проложены почти все инженерные коммуникации. Завершается строительство вспомогательных объектов и благоустройство территории. Готовность строительной части составляет более 80%.
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