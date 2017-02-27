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«Дамате» представила продукцию на выставке Gulfood-2017 в Дубае

13:52 | 27.02.2017 | Экономика

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», производственные мощности которой расположены в том числе в Пензенской области, представила свою продукцию на 22-й на международной выставке Gulfood-2017 в Дубае.

«Дамате» представила продукцию на выставке Gulfood-2017 в Дубае

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

Одно из крупнейший в мире событий в продовольственной сфере начало работу в Объединенных Арабских Эмиратах в минувшее воскресенье, 26 февраля, и продлится по 2 марта.

«Дамате», осуществляющая экспортные поставки с 2015 года, принимает участие в выставке во второй раз.

В этом году на объединенном стенде Российской Федерации холдинг представил полный ассортимент продукции из мяса индейки под торговой маркой «Индилайт».

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В частности, посетители могут ознакомиться с новинками — готовой продукцией и ассортиментом ветчин. Также на стенде можно увидеть мягкий творог под брендом «Молком» и термостатные йогурты «Дамате».

Вся представленная продукция имеет сертификаты «Халяль».

В 2017 году выставка продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского залива Gulfood-2017 объединила свыше 5 тыс. поставщиков с пяти континентов.

Россия существенно расширила свое участие. На мероприятии представлено примерно 40 компаний, среди которых как небольшие региональные предприятия, так и крупные агрохолдинги.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.
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