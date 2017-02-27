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В Сочи пензенский губернатор провел ряд встреч с представителями федеральных министерств

17:19 | 27.02.2017 | Экономика

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел ряд рабочих встреч с представителями федеральных министерств в рамках инвестиционного форума в Сочи в понедельник, 27 февраля.

В Сочи пензенский губернатор провел ряд встреч с представителями федеральных министерств

Фото: Pnzreg.ru

Главной темой переговоров с замглавы Минэкономразвития РФ Александром Цыбульским и Игорем Егоровым, возглавляющим в ведомстве департамент регионального развития, стало создание ТОСЭР на территории Заречного и связанные с этим проблем.

Стороны отметили необходимость координации действий по внесению изменений в соответствующие федеральные нормативные правовые акты.

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«Объединяя усилия с федеральными органами власти, мы сможем более оперативно решать актуальные вопросы, в том числе и те, которые возникают в ходе создания территории опережающего развития», — отметил Иван Белозерцев.

Кроме того, в рамках форума состоялась встреча губернатора с директором департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Максимом Паршиным.

В центре внимания беседы были вопросы помощи предпринимателям и поддержки региональных программ на федеральном уровне, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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