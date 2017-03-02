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Андрей Бурлаков призвал пензенские сетевые магазины привести свои территории в порядок

16:04 | 02.03.2017 | Экономика

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков призвал представителей торговых сетей привести в порядок территории, прилегающие к магазинам.

Андрей Бурлаков призвал пензенские сетевые магазины привести свои территории в порядок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Коллеги, просьба отмыть, привести в короткий срок в порядок прилегающую территорию. Я вам честно говорю — я сам хожу по магазинам, далеко не везде она [территория] хорошо выглядит», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в четверг, 2 марта.

По словам Андрея Бурлакова, если в крупных магазинах за чистотой стараются следить, то возле торговых точек шаговой доступности ситуация намного хуже.

«Все серое, грязное, обшарпанное. Давайте наводить порядок. Тем более на первых линиях», — подчеркнул министр.
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