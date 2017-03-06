Годовая выручка резидентов пензенских бизнес-инкубаторов достигла почти 1,3 млрд. рублей Экономика

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Выручка от реализации товаров, работ и услуг резидентов бизнес-инкубаторов Пензенской области увеличилась в 2016 году по сравнению с предыдущим на 21% — до 1 млрд. 298 млн. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Объем налоговых отчислений и страховых взносов составил 115,4 млн. рублей, что на 46% больше, чем в 2015 году.

За год в бизнес-инкубаторах было проведено более 150 мероприятий, направленных на поддержку и развитие бизнеса резидентов, заключено 176 договоров.

В настоящее время в Пензенской области функционируют 14 бизнес-инкубаторов общей площадью 41,6 тыс. кв. метров.

По данным на 1 марта 2017 года, в них размещено 209 субъектов малого предпринимательства, создано 1 тыс. 519 рабочих мест.

Занятость площадей составляет 72,4%, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.