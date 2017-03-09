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«Грибной компании» выдан патронажный сертификат губернатора Пензенской области

12:00 | 09.03.2017 | Экономика

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о выдаче патронажного сертификата резиденту индустриального парка «Сердобский» — ООО «Грибная компания».

«Грибной компании» выдан патронажный сертификат губернатора Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он предполагает поддержку реализации инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса грибного направления в Пензенской области».

Проект предусматривает создание 162 новых рабочих мест. Объем капитальных вложений составит около 1 млрд. 250 млн. рублей.

Предприятие планирует самостоятельно выращивать шампиньоны, а также производить специальный компост.

Ожидается, что организация будет ежегодно производить 5 тыс. тонн грибов, что составляет около 8% объема потребления данной продукции в России, сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.
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