«Грибной компании» выдан патронажный сертификат губернатора Пензенской области Экономика Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о выдаче патронажного сертификата резиденту индустриального парка «Сердобский» — ООО «Грибная компания». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Он предполагает поддержку реализации инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса грибного направления в Пензенской области». Проект предусматривает создание 162 новых рабочих мест. Объем капитальных вложений составит около 1 млрд. 250 млн. рублей. Предприятие планирует самостоятельно выращивать шампиньоны, а также производить специальный компост. Ожидается, что организация будет ежегодно производить 5 тыс. тонн грибов, что составляет около 8% объема потребления данной продукции в России, сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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