Белозерцев доложил Медведеву о социально-экономической ситуации в Пензенской области Экономика

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву о социально-экономической ситуации в Пензенской области в ходе встречи, состоявшейся в Москве в четверг, 9 марта.

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«По динамике индекса промышленного производства за 5 лет Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе — 156,4%. По итогам 2016 года индекс превысил среднероссийские и окружные данные, достигнув 103,7%. По итогам января–февраля ожидается сохранение этого показателя, так же, как и сохранение роста заработной платы в промышленности. Сегодня она составляет порядка 27 тыс. рублей», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев также проинформировал Дмитрия Медведева о состоянии сельского хозяйства в регионе, которое демонстрирует динамику.

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По словам губернатора, планом льготного кредитования Пензенской области в 2017 году предусмотрено 122 млн. рублей субсидий на инвесткредиты, чего критически недостаточно для реализации начатых и планируемых проектов. В связи с этим Иван Белозерцев обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оказать содействие в вопросе увеличения лимитов на инвестиционное кредитование.

Кроме того, губернатор обозначил проблему завершения строительства пензенского цирка, реконструкция которого была начата еще в 2014 году. Он уточнил, что готовность объекта составляет 70% и в середине марта планируется получить заключение госэкспертизы по достоверности сметной стоимости объекта.

В свою очередь Дмитрий Медведев дал поручение профильным министрам проработать озвученные Иваном Белозерцевым вопросы, сообщает пресс-служба регионального правительства.