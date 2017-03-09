Пензенский губернатор рассказал членам правительства РФ о «Квартале Луи» и «Доме Вероники» Общество

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, выступая с докладом на заседании правительства России в Москве, представил опыт региона по социальной адаптации и трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья на примере проектов «Квартал Луи» и «Дом Вероники».

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«Уважаемые члены правительства, я хотел бы обратить Ваше внимание на уникальные проекты, реализуемые региональной общественной организацией «Благовест» при поддержке правительства Пензенской области. Это пример эффективного взаимодействия власти и гражданского общества, который может быть распространен в других регионах Российской Федерации», — обратился он к участникам заседания, которое прошло под председательством премьер-министра страны Дмитрия Медведева в четверг, 9 марта.

Иван Белозерцев пояснил, что в Пензенской области на базе центра «Квартал Луи», который был открыт 1 ноября 2014 года, действует своеобразная коммуна, где инвалиды получают образование и работают.

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«Помогая друг другу, молодые люди длительное время живут в одном доме, учатся организовывать свое жизненное пространство, справляются с бытовыми сложностями и приобретают навыки самообслуживания. В настоящее время адаптацию в коммуне прошли 58 инвалидов. Для них создано семь рабочих мест. Из средств регионального бюджета выделено более 1 млн. рублей», — сообщил глава региона.

Он добавил, что также на базе пензенского «Квартала Луи» действует арт-холл, пространство которого адаптировано для инвалидов-колясочников.

«На сегодняшний день проект получил продолжение. Ведется строительство пансионата для молодежи с ограниченными возможностями «Дом Вероники» на 10 человек, а также планируется открыть хостел для детей-инвалидов, приезжающих на реабилитацию в Пензу, и сопровождающих их родителей», — резюмировал Иван Белозерцев.