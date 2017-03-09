23:59:22 Четверг, 9 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Строительство «Дома Вероники» для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности. Пенза, 9 марта 2017 г.

Белозерцев обсудил с Мединским завершение строительства цирка

18:16 | 09.03.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев акцентировал внимание министра культуры России Владимира Мединского на необходимости завершения строительства цирка в Пензе.

Белозерцев обсудил с Мединским завершение строительства цирка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для нашего региона этот объект имеет особое значение, поскольку Пенза считается родиной российского цирка. Именно у нас в 1873 году состоялось первое выступление братьев Никитиных. К сожалению, работы на объекте, несмотря на высокий уровень его готовности, были прекращены из-за недобросовестности подрядчика», — отметил глава региона в ходе встречи, состоявшейся в Москве в четверг, 9 марта.

Владимир Мединский поддержал намерение завершить масштабную стройку.

Читайте также

Белозерцев доложил Медведеву о социально-экономической ситуации в Пензенской области

Кроме того, Иван Белозерцев встретился с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым. В ходе переговоров стороны нашли взаимопонимание по вопросу увеличения объемов субсидирования процентной ставки по инвесткредитам в АПК.

Помимо этого, состоялась встреча губернатора и главы Минтруда России Максима Топилина. При обсуждении реализации федеральных социальных программ они уделили особое внимание проблемам трудоустройства инвалидов.

По итогам переговоров Иван Белозерцев пригласил министра посетить Пензенскую область в 2017 году, сообщает пресс-служба облправительства.
Актуальное
Читайте также
Глава Минприроды и пензенский губернатор обсудили экологические проекты На ремонт гимназии «Дидакт» в Заречном потратят 17 млн. рублей
На редактора газеты «ЛДПР Пенза» составлен административный протокол В Пензенской области стартовал фестиваль детского народного творчества «Наследие»
День лося пройдет в Заречном 8 апреля Пенсионерка лишилась около 70 тыс. рублей после неудачной попытки входа в интернет-банк
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама