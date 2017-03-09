Белозерцев обсудил с Мединским завершение строительства цирка Экономика

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев акцентировал внимание министра культуры России Владимира Мединского на необходимости завершения строительства цирка в Пензе.

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«Для нашего региона этот объект имеет особое значение, поскольку Пенза считается родиной российского цирка. Именно у нас в 1873 году состоялось первое выступление братьев Никитиных. К сожалению, работы на объекте, несмотря на высокий уровень его готовности, были прекращены из-за недобросовестности подрядчика», — отметил глава региона в ходе встречи, состоявшейся в Москве в четверг, 9 марта.

Владимир Мединский поддержал намерение завершить масштабную стройку.

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Кроме того, Иван Белозерцев встретился с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым. В ходе переговоров стороны нашли взаимопонимание по вопросу увеличения объемов субсидирования процентной ставки по инвесткредитам в АПК.

Помимо этого, состоялась встреча губернатора и главы Минтруда России Максима Топилина. При обсуждении реализации федеральных социальных программ они уделили особое внимание проблемам трудоустройства инвалидов.

По итогам переговоров Иван Белозерцев пригласил министра посетить Пензенскую область в 2017 году, сообщает пресс-служба облправительства.