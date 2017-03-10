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ФОТОРЕПОРТАЖ Визит губернатора Ивана Белозерцева на ППО ЭВТ. Пенза, 10 марта 2017 г.

ППО ЭВТ расширило ассортимент выпускаемой техники для кухни

14:20 | 10.03.2017 | Экономика

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. АО «Пензенское производственное объединение ЭВТ имени В.А. Ревунова» расширило ассортимент выпускаемой техники для кухни, приступив к производству вытяжек. Об этом генеральный директор ППО ЭВТ Алексей Слугин проинформировал губернатора Ивана Белозерцева, посетившего завод в пятницу, 10 марта.

ППО ЭВТ расширило ассортимент выпускаемой техники для кухни

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас будет законченный ансамбль — панель варочная, встраиваемая техника и вытяжка», — пояснил руководитель предприятия.

Он уточнил, что по итогам 2016 года было произведено продукции более чем на 5 млрд. рублей.

При этом, по словам Алексея Слугина, в начале прошлого года соотношение спецпродукции и товаров народного потребления составляло 50/50.

«Сейчас процентов 35 составляют товары народного потребления, потому что мы имеем серьезный контракт по спецпродукции», — пояснил гендиректор ППО ЭВТ.

Он отметил, что предприятие динамично развивается, а его руководство ставит амбициозные планы.

«Мы постоянно расширяем географию не только по России, но и за рубежом. Наши постоянные клиенты — это бывшие страны Советского Союза», — уточнил Алексей Слугин, добавив, что в этом году предприятие планирует выйти на европейский рынок.

Пензенское производственное объединение ЭВТ основано в 1946 году.

С 1994 года завод производит бытовую технику под собственными торговыми марками. Под брендом «De luxe» выпускаются отдельностоящие газовые, электрические и комбинированные плиты, а также накопительные электроводонагреватели.

Под маркой «Electronicsdeluxe» выпускается коллекция встраиваемой техники, ассортимент которой включает в себя газовые и электрические варочные поверхности, электрические духовые шкафы.

АО «ППО ЭВТ» участвовало в федеральной целевой программе «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы», в рамках которой было проведено техническое перевооружение и реконструкция технических средств предприятия.
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