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В Пензе обсудили развитие фанерного завода «Власть труда» и спичечной фабрики «Победа»

09:35 | 13.03.2017 | Экономика

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Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Перспективы дальнейшего развития АО «Фанерный завод «Власть труда» и ООО «Спичечная фабрика «Победа» стали главной темой встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с руководителями предприятий Николаем Сибримовым и Павлом Сизовым.

В Пензе обсудили развитие фанерного завода «Власть труда» и спичечной фабрики «Победа»

Фото: Pnzreg.ru

Стороны также обсудили вопросы закупки сырья и реализацию мероприятий в сфере лесопользования.

Иван Белозерцев поручил региональному Минлесхозу теснее работать с предпринимателями в решении возникающих проблем и создании условий для расширения производств.

«Мы должны помогать нашим предприятиям. Бизнес развивается, когда для этого созданы соответствующие условия», — сказал глава региона.

Он также предложил организовать выставку продукции для промышленной отрасли, в ходе которой необходимо не только представить пензенские материалы и изделия, но и рассказать об их преимуществах.

«Зачем завозить материал из других областей, если наш дешевле и не уступает по качеству?» — отметил Иван Белозерцев.

Также он обратил внимание на кадровое обеспечение производств, так как на нижнеломовских предприятиях в настоящее время есть дефицит специалистов и на работу приглашаются жители из соседних районов. Для решения проблемы губернатор нацелил руководство заводов на поддержку молодых специалистов, в том числе путем обеспечения жильем.

В завершение встречи Иван Белозерцев предложил Николаю Сибримову и Павлу Сизову активнее взаимодействовать с Минлесхозом Пензенской области в сфере вопросов рационального лесопользования.

«Нам необходимо развивать кластер предприятий, работающих в сфере лесопереработки», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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