Губернатор предложил другим компаниям завершить объекты «Пензастроя» Экономика

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил руководителям строительных организаций региона завершить возведение объектов компании «Пензастрой», чтобы обязательства перед дольщиками были выполнены в полном объеме.

Фото: Pnzreg.ru

«Считаю, что в данной ситуации представители пензенских строительных компаний могут поддержать «Пензастрой», на приемлемых условиях взять на себя обязательства по завершению строительства ряда его объектов. Наша общая задача — стабилизировать обстановку. В любом случае, граждане – участники долевого строительства жильем должны быть обеспечены», — сказал глава региона в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 13 марта.

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Он отметил, что власть готова помочь компании «Пензастрой» справиться с трудностями, возникшими из-за сложившейся экономической ситуации.

«Как вы помните, в 2016 году общими усилиями нам удалось отстоять компанию. Но пока еще до конца ее проблемы не решены, и у меня как у губернатора тревога остается», — добавил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на совещании обсуждались конкретные предложения и варианты завершения строительства нескольких жилых домов компании «Пензастрой», уточнены условия, на которых другие застройщики могут взять на себя ответственность по сдаче данных объектов.