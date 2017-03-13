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Губернатор предложил другим компаниям завершить объекты «Пензастроя»

15:00 | 13.03.2017 | Экономика

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Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил руководителям строительных организаций региона завершить возведение объектов компании «Пензастрой», чтобы обязательства перед дольщиками были выполнены в полном объеме.

Губернатор предложил другим компаниям завершить объекты «Пензастроя»

Фото: Pnzreg.ru

«Считаю, что в данной ситуации представители пензенских строительных компаний могут поддержать «Пензастрой», на приемлемых условиях взять на себя обязательства по завершению строительства ряда его объектов. Наша общая задача — стабилизировать обстановку. В любом случае, граждане – участники долевого строительства жильем должны быть обеспечены», — сказал глава региона в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 13 марта.

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Он отметил, что власть готова помочь компании «Пензастрой» справиться с трудностями, возникшими из-за сложившейся экономической ситуации.

«Как вы помните, в 2016 году общими усилиями нам удалось отстоять компанию. Но пока еще до конца ее проблемы не решены, и у меня как у губернатора тревога остается», — добавил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на совещании обсуждались конкретные предложения и варианты завершения строительства нескольких жилых домов компании «Пензастрой», уточнены условия, на которых другие застройщики могут взять на себя ответственность по сдаче данных объектов.
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