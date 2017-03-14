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Губернатор дал ряд поручений чиновникам по итогам встречи с Дмитрием Медведевым

10:37 | 14.03.2017 | Экономика

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал ряд поручений ответственным чиновникам по итогам встречи с председателем России Дмитрием Медведевым, состоявшейся в Москве на минувшей неделе.

Губернатор дал ряд поручений чиновникам по итогам встречи с Дмитрием Медведевым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе нее руководитель субъекта федерации проинформировал премьер-министра страны о состоянии сельского хозяйства в регионе, которое демонстрирует динамику.

Ранее на переговорах Ивана Белозерцева с главой Минсельхоза России Александром Ткачевым была достигнута договоренность об увеличении объемов субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам.

«Это стало итогом беседы с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Он принял решение поддержать «точку роста» Пензенской области — агропромышленный комплекс», — напомнил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство региона сегодня демонстрирует успехи, которые можно показать на уровне всей страны.

В связи с этим губернатор выразил намерение пригласить министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева посетить Пензенскую область.

«У нас есть, что посмотреть. Телячья деревня, новый строящийся завод ГК «Дамате» — это выигрышные проекты. Можно провести большой обучающий семинар, где аграрии смогут обменяться опытом», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.
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