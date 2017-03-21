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Индекс промпроизводства в Пензенской области за январь–февраль составил 104,9%

15:41 | 21.03.2017 | Экономика

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Индекс промышленного производства в Пензенской области по итогам января и февраля 2017 года сложился на уровне 104,9%, что выше среднероссийского показателя на 5 процентных пунктов. Об этом сообщил руководитель Пензастата Сергей Шеменев в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 21 марта.

Индекс промпроизводства в Пензенской области за январь–февраль составил 104,9%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что по индексу промпроизводства Пензенская область занимает восьмое место среди регионов Приволжского федерального округа.

«В экономике области за январь сформировался положительный сальдированный финансовый результат в размере 1 млрд. 936,9 млн. рублей. Сформировался данный показатель именно со знаком плюс за счет организаций, во-первых, производства минеральной продукции — 1 млрд. 605 млн. рублей, […] сельского хозяйства — 21,6 млн. рублей, оптовой торговли — 57 млн. рублей и […] по производству газообразного топлива — 146 млн. рублей», — уточнил Сергей Шеменев.

По словам руководителя Пензастата, оборот всех организаций по всем видам экономической деятельности за январь–февраль сложился в объеме 80 млрд. 587 млн. рублей, что составляет 101,7% к уровню за аналогичный период прошлого года.

Сергей Шеменев сообщил, что объем отгруженных пензенскими предприятиями товаров составил 25 млрд. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», индекс промышленного производства в Пензенской области за 2016 год сложился на уровне 103,7% по отношению к 2015 году, что позволило занять региону пятое место среди субъектов ПФО.
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