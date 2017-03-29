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В Пензе суд обязал «Сурский квартал» выплатить 7,5 млн. рублей управлению капстроительства

11:52 | 29.03.2017 | Экономика

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области в полном объеме удовлетворил исковые требования управления капитального строительства Пензы о взыскании с ООО «Сурский квартал» неустойки по муниципальному контракту в размере более 7,5 млн. рублей.

В Пензе суд обязал «Сурский квартал» выплатить 7,5 млн. рублей управлению капстроительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно материалам дела, 28 января 2015 года УКС и компания «Сурский квартал» заключили контракт на выполнение полного комплекса работ по строительству многоквартирных домов для граждан, расселяемых из аварийного жилья.

Стоимость контракта составила свыше 1 млрд. рублей.

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Завершить работы планировалось в два этапа: до 30 ноября 2015 года — в объеме около 20 тыс. кв. метров, до 30 июня 2016 года — еще около 13,6 тыс. кв. метров.

В связи с допущенной просрочкой по второму этапу управление капитального строительства Пензы предъявило к взысканию с ответчика пени, однако претензия была оставлена без ответа.

Рассмотрев материалы дела и оценив доводы сторон, суд счел, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Помимо пени, на ответчика отнесены расходы по государственной пошлине в размере более 60 тыс. рублей.

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 14 марта 2017 года может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия.
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