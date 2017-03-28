Просрочка передачи квартир для сирот в Пензе обойдется «Термодому» почти в 2,7 млн. рублей Экономика

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение Арбитражного суда Пензенской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, согласно которым ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» должна выплатить управлению капитального строительства Пензы свыше 2 млн. 655 тыс. рублей неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту.

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Как отмечается в материалах дела, 7 августа 2015 года УКС и «Термодом» заключили муниципальный контракт №55, по условиям которого строительная компания должна была возвести дома на 144 квартиры для детей-сирот.

Ответчик взял на себя обязательство передать их истцу в следующие сроки: 58 квартир до 25 декабря 2015 года, остальные 86 — до 31 июля 2016 года.

По данным управления капитального строительства, стоимость работ со сроком готовности в конце 2015 года и невыполненных до 20 апреля 2016 года составила свыше 10,3 млн. рублей. В соответствии с этой суммой была начислена неустойка.

При этом компания «Термодом» не оспорила фактическую просрочку исполнения обязательства и объем незавершенных работ. Доводы о том, что организация не выполнила условия контракта не по своей вине, судом первой инстанции приняты не были.

Правильность сделанных выводов была подтверждена при рассмотрении дела в апелляции и кассации.

6 марта 2017 года Арбитражный суд Поволжского округа оставил жалобу ООО «ПКФ «Термодом» без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного суда РФ.