Закон о квотировании рабочих мест для судимых граждан требует доработки — Денис Каширов Экономика

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Закон о квотировании рабочих мест для лиц с судимостью, освободившихся из мест лишения свободы, который был принят Законодательным собранием Пензенской области накануне, требует доработки. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал председатель реготделения общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Денис Каширов в среду, 29 марта.

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«Идея закона хорошая, правильная, потому что нужно тем, кто вышел из мест заключения, давать возможность социализации и адаптации», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что механизм ее реализации необходимо было обязательно вынести на обсуждение с предпринимателями.

«Может быть, они лучше подскажут, как эту идею трансформировать так, чтобы она более эффективна была? Как я понимаю, никто этот вопрос, прежде чем принимать решение, не обсуждал с представителями бизнеса. По крайней мере, мы об этом не проинформированы», — отметил Денис Каширов.

По его словам, вызывает определенные вопросы обязательный, а не рекомендательный характер закона, при котором бизнесмен мог бы сам решать, принимать на работу человека с судимостью или нет.

«В любом случае, когда государство лезет со своими обязательствами в бизнес, он всегда воспринимает это негативно», — подчеркнул председатель реготделения «Опоры России».

Говоря о сферах, в которых применение нового регионального закона может дать положительные результаты, Денис Каширов предположил, что это в первую очередь работы, для выполнения которых не требуется специального образования или опыта.

«Есть в сфере ЖКХ управляющие компании, где не хватает дворников и прочих специалистов. [...] Для таких организаций, я считаю, это плюс», — привел пример собеседник агентства.

Вместе с тем он обратил внимание на сложности, которые ждут организации с высококвалифицированным персоналом.

«Есть, например, IT-компания, в которой 200 человек работают. Приходит бывший заключенный. Руководитель куда его должен устроить? Или возьмем консалтинговую компанию, которая оказывает бухгалтерские услуги, где также работают сотрудники с достаточно высокой квалификацией — низкая там не подходит», — отметил Денис Каширов.

Он добавил, что в этом случае есть несколько вариантов развития событий.

«Либо они [такие компании] 100% «закроют двери», и в их отношении государство будет применять санкции, что тоже воспримется негативно, либо, если будут штрафы, появятся «мертвые души». Работодатели будут принимать [на работу бывших заключенных], если их обяжут, на какие-то минимальные ставки и платить им деньги, чтобы они не появлялись на предприятии», — спрогнозировал председатель реготделения «Опоры России».

По словам Дениса Каширова, закон о квотировании рабочих мест для судимых граждан может стать дополнительной нагрузкой на бизнес.

«Сейчас условия не столь комфортные, чтобы дополнительные обязательства на предпринимателей вешать и какие-то санкции применять к ним», — резюмировал собеседник агентства.