В Пензе за 2016 год введено почти 450 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Развитие строительной отрасли позволило в 2016 году ввести в эксплуатацию в Пензе 439,1 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом о результатах деятельности администрации за минувший год в ходе 32-й очередной сессии гордумы в пятницу, 31 марта.

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Он уточнил, что по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда построено 29,5 тыс. кв. метров, с целью обеспечения жильем детей-сирот — 5,2 тыс. кв. метров.

«В рамках исполнения указа президента России в 2016 году продолжены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. В 2016 году расселено 57 аварийных домов, где проживали свыше 1 тыс. 700 пензенцев. В 2017 году предусмотрено переселение 2 тыс. 225 пензенцев из 101 аварийного дома», — сказал Виктор Кувайцев.

По его словам, всего за период действия программы с 2008 года в Пензе в новое жилье переехали около 7 тыс. человек из 343 аварийных домов.