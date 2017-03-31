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Пензенский губернатор и генконсул России в Гамбурге договорились о взаимодействии

14:53 | 31.03.2017 | Экономика

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Налаживание долгосрочного партнерства Пензенской области с немецкой стороной стало главной темой встречи генерального консула России в Гамбурге Ивана Хотулева с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в пятницу, 31 марта.

Пензенский губернатор и генконсул России в Гамбурге договорились о взаимодействии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также в обсуждении актуальных вопросов взаимодействия приняли участие торговый представитель РФ в Германии Юрий Стеценко, его заместитель Дмитрий Мамонтов, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и зампред правительства региона Андрей Лузгин.

Рассказывая о социально-экономическом развитии Пензенской области, Иван Белозерцев сделал особый акцент на точках роста и возможных сферах сотрудничества с немецким бизнесом.

«Мы провели переговоры с компанией Link, работающей в сфере биомедицины. Нам интересно это направление, поскольку в Пензенской области активно развивается биомедицинский кластер, флагманом которого является научно-производственное предприятие «МедИнж», — сказал глава региона.

Он добавил, что выступил с инициативой локализации производства на территории Пензенской области, так как это может быть выгодно обеим сторонам.

В свою очередь Иван Хотулев отметил, что у подобного сотрудничества большие перспективы.

«Пензенской области также необходимо рассмотреть возможность развития взаимовыгодных связей с землями Германии», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, генконсул выразил готовность оказать содействие в вопросах налаживания долгосрочного партнерства с немецкими партнерами. Также он предложил пензенским предприятиям участвовать в ежегодной выставке-ярмарке в Ганновере.
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