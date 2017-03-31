Немецкая фирма рассмотрит возможность локализации производства в Пензенской области Экономика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил представителям немецкой компании Waldemar Link GmbH & Co посетить Пензенскую область, чтобы оценить перспективы локализации производства на территории российского региона.

Фото: Pnzreg.ru

Варианты стратегического партнерства стали главной темой встречи, состоявшейся в рамках визита пензенской делегации в Гамбург, в которой также приняли участие торговый представитель России в Германии Юрий Стеценко и его заместитель Дмитрий Мамонтов.

Для гостей из России была проведена ознакомительная экскурсия по заводу принимающей стороны, продемонстрирован полный цикл производства высокотехнологичных медицинских изделий.

Иван Белозерцев поблагодарил за предоставленную возможность и отметил, что биосовместимые протезы, производимые немецкой фирмой, отвечают самым высоким требованиям.

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«Нам бы хотелось, чтобы на пензенской земле мы создали такое совместное предприятие, какое вы создали в Китае, где мы с вами впервые встретились», — пояснил губернатор Пензенской области.

Глава региона рассказал о созданной экономической и технологической базе, в частности, инженерно-производственном кластере «Биомед», его лидере — предприятии «МедИнж» и технопарке высоких технологий «Рамеев».

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, итогом встречи стали договоренности о взаимовыгодном двустороннем сотрудничестве.

Waldemar Link GmbH & Co разрабатывает и производит на заказ изделия для онкохирургии и мегапротезы для замещения крупных костных дефектов, в том числе имплантаты для применения в травматологии, хирургические инструменты для операций на позвоночнике, плечевом суставе, кисти и стопе, а также широкий ряд шин и бандажей.