Доходная часть бюджета Пензы уменьшена почти на 150 млн. рублей Экономика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Доходная часть бюджета Пензы уменьшена почти на 150 млн. рублей. Такое решение депутаты гордумы приняли в ходе 32-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 31 марта.

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«Доходную часть бюджета предлагается уменьшить на общую сумму 146 млн. 760 тыс. рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы уменьшаются на общую сумму 180 млн. рублей, а безвозмездные поступления увеличиваются на сумму 33 млн. 735 тыс. рублей», — пояснила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, выступая по данному вопросу.

По ее словам, в минувшем месяце стало известно, что муниципалитет получит субсидию в размере 2 млн. 990 тыс. рублей на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья из бюджета Пензенской области и 3 млн. 451 тыс. рублей — из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Также выделяются денежные средства в сумме 6 млн. 240 тыс. рублей. Это субвенция бюджетам городских округов на оплату взносов гражданам на капитальный ремонт общего имущества», — добавила начальник финансового управления города.

В итоге предложенные изменения были поддержаны депутатами.