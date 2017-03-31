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Доходная часть бюджета Пензы уменьшена почти на 150 млн. рублей

15:35 | 31.03.2017 | Экономика

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Доходная часть бюджета Пензы уменьшена почти на 150 млн. рублей. Такое решение депутаты гордумы приняли в ходе 32-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 31 марта.

Доходная часть бюджета Пензы уменьшена почти на 150 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Доходную часть бюджета предлагается уменьшить на общую сумму 146 млн. 760 тыс. рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы уменьшаются на общую сумму 180 млн. рублей, а безвозмездные поступления увеличиваются на сумму 33 млн. 735 тыс. рублей», — пояснила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, выступая по данному вопросу.

По ее словам, в минувшем месяце стало известно, что муниципалитет получит субсидию в размере 2 млн. 990 тыс. рублей на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья из бюджета Пензенской области и 3 млн. 451 тыс. рублей — из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Также выделяются денежные средства в сумме 6 млн. 240 тыс. рублей. Это субвенция бюджетам городских округов на оплату взносов гражданам на капитальный ремонт общего имущества», — добавила начальник финансового управления города.

В итоге предложенные изменения были поддержаны депутатами.
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