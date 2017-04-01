Пензенская делегация посетила завод по переработке твердых бытовых отходов в Германии Экономика

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым посетили завод по переработке твердых бытовых отходов в рамках делового визита в Германию.

Фото: Pnzreg.ru

Предприятие в местности Польше Хайде использует практически безотходную немецкую технологию био-механической переработки отходов, в результате которой получается высококалорийное топливо RDF для цементных заводов и электростанций, а также вторсырье ― цветные металлы, пластик, картон, техническая вода. Технология позволяет, при необходимости, выделять из ТБО фракции биогаза и удобрений.

«Мы ищем оптимальный именно для нашего региона проект, который позволит решить проблему в максимально короткие сроки. Есть разные варианты, мы рассматриваем их и параллельно занимаемся оценкой ситуации в сфере сбора ТБО, чтобы точно понимать — какие отходы имеет Пензенская область, какой процент в них пластика и других элементов, как выглядит логистика сбора и так далее. Эта информация принципиально важна для проектирования», ― сказал Иван Белозерцев в ходе осмотра завода.

Губернатор отметил, что появление подобного предприятия в Пензенской области является стратегической задачей.

«Мы должны построить мусороперерабатывающий завод. Но прежде всего, надо прививать культуру раздельного сбора мусора. Она развита в Европе, так как значительно снижает издержки при переработке ТБО», ― добавил глава региона.

Он пригласил представителей компании «Био Энерджи Холдинг», выступившей организатором посещения завода, приехать в Пензенскую область для оценки возможностей реализации проекта строительства мусороперерабатывающего предприятия на территории субъекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.